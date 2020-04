Munca de acasa in contextul pandemiei de coronavirus va duce la saptamana de lucru de 4 zile?

Stiri pe aceeasi tema

- CT BUS continua sa implementeze masurile necesare pentru ca toti calatorii sa fie in siguranta pe parcursul deplasarii cu autobuzul, in contextul pandemiei COVID ndash; 19: verificam zilnic dispenserele din autobuze, pentru a asigura solutia igienizanta pentru calatori; fiecare autobuz trece printr…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere o serie de demersuri, in contextul demersurilor intreprinse…

- Potrivit unui comunicate de presa din partea MAE, contextul demersurilor intreprinse de autoritatile spaniole in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Spaniei ca, in cazul…

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- Pandemia de coronavirus ii sperie și pe vloggeri. Selly, puștiul care face senzație pe Internet cu videoclipurile sale și-a luat masuri drastice de precauție pentru a se proteja de virusul ucigaș din China.

- In aceasta perioada sunt suspendate vizitele in toate sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta. Astfel, spitalul vine in sprijinul pacientilor si al apartinatorilor cu urmatoarele masuri: persoanele care se interneaza pot fi insotite de un singur apartinator…

- Arnold Schwarzenegger si-a indemnat fanii sa stea acasa si sa se autoizoleze in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni The Independent si Press Association. "Terminatorul" in varsta de 72 de ani a publicat pe Instagram o inregistrare video in care ofera informatii celor care ii urmaresc…