- O femeie de 77 de ani, din Suceava, a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 18.30, pe bulevardul George Enescu. Mașina era condusa de un localnic…

- Autoritațile incearca sa disciplineze șoferii din Mumbai, unul dintre cele mai aglomerate și mai galagioase orașe din lume, cu ajutorul unui experiment inedit.Nu doar traficul in sine reprezinta o problema in Mumbai, ci și poluarea fonica generata de șoferi, care abuzeaza de claxoane. Satui de zgomotul…

- Capitala devine de la an la an mai aglomerata, iar soferii din Bucuresti au stat blocati in trafic peste 227 de ore, aproape 10 zile. Cu aceste cifre furnizate de Tom Tom Traffic Index 2019 Capitala este al patrulea cel mai aglomerat oras din Europa si al 14 lea din lume. Aglomerarea traficului din…

- Capitala Romaniei este in grafic pentru a depasi Ciudad de Mexico si Bangkok, ambele orase cu peste 8 milioane de locuitori, potrivit site-ului TomTom, care realizeaza un index mondial al traficului.Aglomeratia in Bucuresti a crescut cu 4% de anul trecut.Indicele de trafic al TomTom acopera 416 orase…

- Forțeaza intrarea in intersecții pe culoarea galbena a semaforului sau gonesc de-a dreptul pe roșu. Șoferii inconștienți se expun astfel accidentelor și risca și viața altora. La Timișoara, in medie, 1700 de șoferi trec zilnic pe culoarea roșie a semaforului.

- Accident spectaculos in noaptea de luni spre marți, intr-o intersectie de pe bulevardul Iuliu Maniu, din cartierul bucurestean Militari. Un tanar a intrat cu mașina intr-un stalp de iluminat de pe centrul drumului, dupa ce a lovit o mașina care iesea de pe o strada laterala.

- Doua persoane au fost ranite, duminica, intr un accident rutier produs pe strada Mircea cel Batran, dupa ce o soferita a trecut pe culoarea rosie a semaforului.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 13:10, o femeie, de 37 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mircea cel Batran din municipiul Constanta,…

- Deputatul Catalin Radulescu a fost implicat intr-un scandal in trafic, miercuri seara, dupa ce a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului și a fost oprit de polițiști. Deputatul ”Mitraliera” a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului in zona Polizu, din Capitala. Acesta a fost somat…