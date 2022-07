Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada lunga de zvonuri, Sebastian Vettel a anunțat oficial ca se va retrage din Formula 1 la sfarșitul lui 2022. Anunțul a fost facut de catre cvadruplul campion mondial pe noua sa pagina de Instagram, deschisa in aceasta dimineața. „Am avut privilegiul de a lucra cu mulți oameni fantastici…

- Marele Premiu al Marii Britanii, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, a fost intrerupt duminica aproape imediat dupa start din cauza unui accident care a implicat mai multi piloti.

- Toamna aceasta, vocile vor vibra pe scena show-ului care a schimbat destine și a scris istorie. Vocea Romaniei revine cu cel de-al 10-lea sezon și, pentru prima data, doi antrenori, Smiley și Theo Rose, vor sta pe același scaun. Echipa este intregita de Tudor Chirila, Irina Rimes și Denis Roabeș. Cu…

- Al patrulea mare producator de automobile la nivel mondial, care include marcile PSA Peugeot Citroen, Fiat si Chrysler, a afirmat intr-un comunicat ca a lansat asa-numitul ”Forum pentru libertatea mobilitatii”, un spatiu public mai direct pentru diversi actori legati de aceasta problema, ”pentru a-si…

- Pilotul german Sebastian Vettel, aflat in dificultate in acest sezon la volanul unui monopost Aston Martin, a declarat inaintea participarii la editia inaugurala a Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami, care va avea loc in perioada 6-8 mai, ca nu a luat o decizie in privinta viitorului sau in Formula…