MULTI ANI TUTUROR! Duminica FLORIILOR - Intrarea lui Iisus in Ierusalim. Semnificatie, traditii, obiceiuri pentru cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele (VIDEO)

- Anual, crestin-ortodocsii sarbatoresc Floriile, zi cu o insemnatate aparte. Cand sunt Floriile in 2020 si ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a te apropia de Dumnezeu, in randurile urmatoare. Cand sunt Floriile in 2020 Floriile se sarbatoresc in duminica dinaintea duminicii Pastelui. Astfel, anul…

- Ziarul Unirea Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” de Florii in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște De Florii toți creștinii ortodcși care…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, un mesaj credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, care sarbatoresc Pastele, duminica, dar si credinciosilor ortodocsi, cu ocazia sarbatorii Floriilor. https://youtu.be/1BTisX7r4Mg"Credinciosilor romano-catolici, reformati,…

- "Ceremoniile din Saptamana Mare si ale Solemnitatii Invierii Domnului le vom celebra anul acesta in biserici fara participarea credinciosilor. Conform dispozitiilor date de autoritati este permisa doar participarea absolut restransa a acelor persoane care au un rol activ in celebrari. Sugeram ca in…

- (foto: The Times of Israel) Daca in SUA sau Australia pandemia coronavirus a provocat o penurie de hartie igienica, in Israel aceasta a dus la disparitia oualor chiar inainte de Pesah, Pastele evreiesc. In magazinele israeliene, raioanele de oua sunt goale iar acolo unde se mai gasesc, ele au fost rationalizate,…

- Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul in care Fecioara Maria din Nazaret, crescuta in templu pana la 15 ani si apoi data in tutela lui Iosif, caci parintii…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc pe 9 martie cei 40 de mucenici. Potrivit tradiției, gospodinele pregatesc colaci, dupa retete specifice zonei in care locuiesc, iar barbatii incearca sa respecte un...

- Ziua de 30 ianuarie este un motiv de bucurie pentru credinciosi! Crestinii ii cinstesc la aceasta data pe Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce ai si ce nu ai voie sa faci in aceasta sarbatoare!