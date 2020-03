Stiri pe aceeasi tema

- World Athletics (WA), federatia internationala de atletism, a anuntat luni amanarea cu un an a Mondialelor programate pentru luna august 2021 la Oregon (SUA), in contextul in care s-a confirmat organizarea JO de la Tokyo 2020 in perioada 23 iulie - 8 august a anului urmator. ''In contextul pandemiei…

- Campionatele Mondiale de Atletism in sala au fost amanate pentru 2021, din cauza Coronavirusului. Este, astfel, afectata calificarea si pregatirea atletilor romanilor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.