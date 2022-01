Multe și mărunte:Hai la baschet! Baschetbalistii de la CS Politehnica debuteaza in acest an in fata suporterilor ieseni, intalnind de la ora 13:00 in Sala Polivalenta echipa Lagnna Bucuresti. In efectivul antrenorului Gabriel Clapon a revenit Alex Padineanu si a fost cooptat binecunoscutul Vlad Popovici. Echipa Laguna ocupa locul II in clasament cu 16 puncte din noua meciuri, in timp ce Politehnica sta pe locul 12 (ultimul) cu opt puncte din sase etape.Primul meci al iesenilor in 2022 s-a disputat acum doup saptamani, la Craiova cu CSU, castigat de gazde cu 103-54 (53-24) iar din week-end-ul trecut Politehnica si-a amanat partida… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Astra Giurgiu a fost sancționata de Comisia de Disciplina si Etica a Federației Române de Fotbal, vineri, pentru cazurile de dopaj din 2020."În temeiul art. 72.5.6 din RD al FRF, sanctionarea pârâtului AFC Astra cu masura scaderii a 6 (sase) puncte si penalitate…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 116 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 60.000 de dolari. In optimi, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-2, pe rusoaica…

- Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon" urmeaza sa fie introdus in programul national pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sanatatii. Unitatea medicala a transmis in august 2021 o adresa Ministerului Sanatatii,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 119 WTA, cap de serie nr. 8) a pierdut finala turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie dotata cu premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In ultimul act, romanca a fost invinsa, in doua seturi, scor 2-6, 5-7, de belgianca Alison van Uytvanck…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 119 WTA, cap de serie nr. 8) s-a calificat in finala turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In semifinale, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 5-7, 6-2, 6-3, pe…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 119 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, romanca a invins-o, vineri, 17 decembrie, in doua seturi, scor 7-5, 7-5,…

- Ana Bogdan (Romania, 119 WTA) s-a calificat la pas in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Limoges (Franța), dupa ce a dispus in minimum de seturi de Mallaurie Noel (Franța, 406 WTA), scor 6-3, 6-2. Jucatoarea locala a rezistat doar o ora și 20 de minute in fața romancei. Bogdan și-a asigurat…