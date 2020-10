Multe și mărunte:Camora, convocat în premieră Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, ieri, jucatorii pe care va miza in cele trei partide pe care nationala Romaniei le disputa in luna octombrie. Fundasul Mario Camora (CFR Cluj) a fost convocat in premiera la nationala Romaniei. Lotul este format din Tatarusanu, Nita, Lazar (portari), Hanca, Burca, Chiriches, Dr.Grigore, Tosca, Nedelcearu, Bancu, Camora (fundasi), Cretu, Maxim, R.Marin, Stanciu, Cicaldau, Iancu, Deac, Mitrita, Hagi (milocasi), Kese (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca jumatate din echipa tricolora care a obtinut luni tonifianta victorie in fata Austriei are origini moldovenesti (Chiriches si Burca sunt bacauani, Cretu este pascanean, Grigore este vasluian, iar Maxim - nemtean), a zgandarit placut orgoliile microbistilor din regiune, care au acumulat destule…

- Meciul Austria – Romania, contand pentru etapa a doua a grupelor Ligii Natiunilor, a inceput, luni seara, pe Worthersee Stadion din Klagenfurt.Selectionerul Mirel Radoi a optat pentru un prim “11” cu cinci modificari fata de confruntarea cu Irlanda de Nord. Astfel, dintre titularii de saptamana…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a efectuat cinci schimbari fata de partida cu Irlanda de Nord pentru meciul cu formatia Austriei, care are loc luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor. Radoi a renuntat la Hanca, Tosca,…

- Cele doua echipe se intalnesc in etapa a doua a competitiei. Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine in aceasta seara meciul din deplasare cu Austria, contand pentru etapa a doua a Ligii Natiunilor.Partida incepe la ora 21.45 si va fi transmisa in direct la Pro TV.Selectionerul Romaniei, Mirel…

- Partida Austria - Romania, contand pentru etapa a doua din Liga Națiunilor se disputa, luni, de la ora 21.45 (in direct pe Pro TV), la Klagenfurt. In prima etapa, Romania - Irlanda de Nord 1-1 și Norvegia - Austria 1-2.Partida Austria - Romania va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. "Romania…

- România a ratat pe final de meci victoria contra Irlandei de Nord, iar acum se afla în fața testului numit Austria. Meciul de la Klagenfurt este de fapt ultima repetiție înainte de barajul de calificare la Euro 2020 contra Islandei. Confruntare va fi în direct pe ProTV și LiveText…

- Romania a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, contra Irlandei de Nord in Liga Națiunilor. Ilie Dumitrescu (51 de ani) este de parere ca echipei lui Mirel Radoi i-au lipsit extremele pentru a desface jocul adversarei. Echipa de start a Romaniei cu Irlanda de Nord: 12. Tatarușanu – 4. Hanca,…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, joi, un lot format din 23 fotbalisti cu care va pregati primele sale jocuri la conducerea primei reprezentative, cele cu Irlanda de Nord si cu Austria, din Liga Natiunilor.Printre cei convocati se numara, in premiera, si fostul jucator al Politehnicii, Alexandru…