- Fostul international Catalin Burlacu, originar din Iasi, si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al Federatiei Romane de Baschet, in cadrul Adunarii Generale de alegeri, din 15 aprilie. Alegerile pentru functia de presedinte al FRB vor avea loc in 15 aprilie, iar cu 10 zile inainte vor fi…

- ​Comitetul Executiv al FRF a aprobat, joi, data de disputare a Supercupei României, astfel ca meciul dintre campioana CFR Cluj si detinatoarea Cupei, FCSB, va avea loc în 15 aprilie, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.Ora de start a jocului va fi stabilita si comunicata ulterior,…

- Bogdan Costas a condus Romatsa din octombrie 2019 si pana in iunie 2020. In trecut acesta a mai ocupat si functia de director al Aviatiei Utilitare Bucuresti si chiar a condus Consiliul de Administratie al Metrorex. Acum, ramas fara functii, Costas a apelat la Dorel Gradinaru, directorul Aeroportului…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se intentioneaza numirea a inca unui vicepresedinte, avand in vedere reformele preconizate in acest sector, dar nu se ia in calcul si majorarea numarului membrilor din Consiliul de Administratie al CNAS. "E…

- In cadrul Congresului Național PMP, primarul Lucian Morar a fost ales vicepreședinte al organizației la nivel național iar ca președinte, Cristian Diaconescu. „PMP merge mai departe, mai puternic Am demonstrat azi, la Sinaia, ca PMP este un partid solid și puternic, capabil sa joace un rol important…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, anunța Radio Romania. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de vineri, ca funcția sa fie preluata de Mariana Miclauș, cu mandat provizoriu. Gabriel Mocanu a preluat funcția in vara anului trecut. Mariana Miclauș…

- Autoritațile vor sa modifice legea privind Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar (FGDB). Adica instituția care garanteaza ca îți primești banii din banca daca aceasta intra în faliment, de exemplu, în limita a 100.000 euro. În acest sens, Ministerul Finanțelor…

- Starul LeBron James a condus-o pe campioana Los Angeles Lakers la victorie, miercuri, in ziua in care a implinit 36 de ani, pe terenul formatiei San Antonio Spurs, cu 121-107, in liga profesionista nord-americana de baschet. LeBron James a marcat 26 de puncte si a ajuns astfel la al 1.000-lea meci consecutiv…