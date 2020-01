Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 145 de milioane de dolari sunt blocate intr-un cont, dupa moartea unui magnat al criptomonedelor. Pagubitii cer exhumarea acestuia Cel putin 145 de milioane de dolari sunt blocate in contul unui magnat canadian al criptomonedelor, Gerald Cotten, care ar fi decedat in urma unor complicatii…

- Tehnicile de masaj thailandez, care au obținut recunoașterea globala, au fost adaugate pe lista „patrimoniului cultural imaterial” al Unesco. Metoda terapeutica, adusa din India in urma cu aproximativ 2.500 de ani și practicata de secole in Thailanda, a devenit populara la nivel mondial in anii ’60.…

- Google a dat publicitații un raport despre acțiunile derulate pentru reducerea dezinformarii pe YouTube, prin limitarea accesului la conținutul care este la limita regulilor YouTube și prin promovarea surselor de incredere, arata un comunicat remis MEDIAFAX.YouTube este o platforma publica,…

- O companie din San Francisco a obținut carnea fara carne. Cum e posibil? Air Protein susține ca poate transforma CO2 in nutrienți. Ar putea inovațiile de acest fel și fripturile obținute la imprimanta 3D sa ofere un viitor alimentar durabil? Compania americana susține ca a dezvoltat o tehnologie care…

- Very Ralph sau Foarte Ralph, documentarul HBO despre viața lui Ralph Lauren, se concentreaza asupra „impactului cultural din timpul vieții sale”, spune realizatoarea Susan Lacy. Pentru un barbat care a afirmat candva ca „uraște moda”, designerul Ralph Lauren a avut o cariera extraordinar de lunga și…

- Veniturile totale și trimestriale de la Walt Disney Company au obținut o ascensiune mare grație succesului filmului „The Lion King” și al creșterii activitații in parcurile tematice ale companiei. Veniturile gigantului mass-media au depașit estimarile, urcand cu 34% pana la 19,1 miliarde dolari, fața…

- Oferta reprezinta prima miscare semnificativa a directorului general Bob van Dijk de la listarea Prosus, care a avut loc luna trecuta, creand o firma tehnica europeana cu o capitalizare de piata 120 de miliarde de dolari, in principal datorita participatiei sale de 31% in gigantul chinez Tencent.…

- Pachetul majoritar de acțiuni al companiei Central European Media Enterprises (CME), ce deține și postul de televiziune Pro TV, ar urma sa fie vandut grupului de investiții PFF, controlat de Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia. Discuțiile cu conglomeratul american AT&T sunt aproape sa se incheie…