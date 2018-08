Am incercat intai sa luam legatura cu Muia Marcel, primarul comunei Chevereșu Mare (Timiș). Edilul nu are Facebook, așa ca am sunat la sediul instituției pe care o conduce. Prima data, secretara sa ne-a spus ca Muia Marcel este ocupat și sa revenim dupa o ora.

Zis și facut, doar ca și dupa ora, am primit același raspuns. Am anunțat secretara tema scurtului interviu telefonic pe care ni-l propuneam: ”sa ne spuna domnul primar daca numele i-a adus probleme și ce parere are despre scandalul cu placuțele mu#e PSD”. Femeia a chicotit și a promis ca, daca este cazul, adica daca primarul Muia…