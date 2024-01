Stiri pe aceeasi tema

- Acum 20 de ani, la puntea dintre anii 2003-2004, se stingea din viața Mihai Ivanescu, personaj reprezentativ in fotbalul brașovean al ultimilor zeci de ani. Fotbalist, antrenor, arbitru, observator și conducator de club, „Mișu” Ivancescu face parte și acum din „careul de ași” al „sportului rege” de…

- La numai 17 ani, impliniți in aprilie, portarul rapidist Codruț Sandu joaca meci de meci la echipa de seniori a celor de la LPS HD Clinceni, formație aflata pe locul 4 in Liga a 3-a, Seria a 3-a, cu 3 etape inaintea finalului de sezon regulat. Internaționalul U18 este unul dintre marile pariuri de…

- Christopher Braun, fundașul Rapidului, a comentat la conferința de presa de vineri incidentul rasist petrecut la meciul Dinamo - Oțelul (3-3), din Cupa Romaniei. Victima, jucatorul Oțelului, Francois Yabre. Francois Yabre (32 de ani), fundașul ivorian al Oțelului, a fost victima scandarilor rasiste…

- Mii de brașoveni, dar și turiști veniți din țara sau din strainatate au fost, joi, martorii aprinderii luminilor de Sarbatori din centrul istoric al Brașovului. Peste 1,2 milioane de leduri multicolore vor lumina orașul de la poalele Tampei.A venit randul Brașovului sa imbrace haine de sarbatoare. Iar…

- Producatorul britanic Charlie Ottley a facut publica filmarea de promovare a Brașovului care a rulat timp de doua saptamani pe BBC. Ottley vrea sa-și aduca mai mulți compatrioți in vacanța in orașul de la poalele Tampei

- Nemulțumirea generalizata din Romania socialista a lui Nicolae Ceaușescu a explodat la 15 noiembrie 1987, la Brașov. In noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, muncitorii de la Steagul Roșu au oprit lucrul pentru ca și-au primit doar o parte din salariu. Acasa nu aveau curent și nici caldura, iar in magazine…

- Dezvoltatorul roman Sopra Estate a lansat o oferta de investiții, in premiera in Romania, pentru proiectele de pe litoralul romanesc. In vizor se afla noile resorturi (hoteluri și apartamente) din Sudul Litoralului, acolo unde se estimeaza ca urmatorii 5 ani vor aduce investiții de peste 250 milioane…

- Deși mulți romani aleg sa sara peste micul dejun, el este considerat cea mai importanta masa a zilei. Aveți de ales dintr-o mulțime de posibilitați, iar ingredientele naturale sunt recomandate pentru un gust delicios.