Stiri pe aceeasi tema

- Ratarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen este cireașa de pe totul politicii romanești, adica este o consecința directa a mediocritații și amatorismului clasei politice romanești. Dar, din pacate, principalii artizani ai acestui eșec diplomatic nu vor raspunde pentru eșuarea intrarii in Schengen.…

- Antreprenorii s-au suparat ca Romania nu a fost primita in Spațiul Schengen, Austria fiind țara care s-a opus cu vehemența. Așa ca, au inceput sa plateasca cu aceeași moneda firmelor austriece care au afaceri in Romania. Primul dintre antreprenorii aradeni care au facut public acest lucru este cunoscutul…

- Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senatului, considera ca votul impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen exprimat de Austria in Consiliul JAI este incorect, imoral si total neprietenos. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind „de neințeles” atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen și ii sfatuiește pe romani sa aleaga alte destinații pentru a schia in detrimentul Austriei. Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a declarat ca numarul…

- De ce se opune Austria aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen? FOTO: Fosta sefa a diplomatiei austriece Karin Kneissl a declansat un val de critici in 2018 dupa ce l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta sa Este intrebarea pusa de toata lumea in aceste zile, inclusiv in cancelariile europene,…

- Reușita unei posibile blocari a Romaniei de catre Austria in Consiliul JAI , pentru admiterea in Schengen, este exclusiv un eșec al parții romane, al comportamentului din politica externa generat de tranzacțiile autohtone. Admiterea in Spațiul Schengen a Romaniei și Bulgariei va debloca insași economia…

- Romania devine, pentru cateva zile centrul deciziilor NATO. Ministrii de Externe din 36 de tari vin in Bucuresti. Impreuna cu seful Aliantei Nord-Atlantice, secretarul de stat american si cu autoritatile romane vor discuta despre suplimentarea ajutorului oferit Ucrainei si

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Laszlo Tokes de anulare a decretului prezidential de retragere a Ordinului National Steaua Romaniei, a declarat miercuri, 19 octombrie, avocatul lui Tokes, Kincses Elod, potrivit Agerpres. Tokes poate face recurs.„Solutia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti…