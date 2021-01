Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mugur Mihaescu a avut duminica seara, la Antena 3, un schimb dur de replici cu liderul Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), pe tema programului de Revelion de la TVR. Deputatul USR a revenit cu o replica pe pagina de socializare, intrebandu-l pe actorul Mugur Mihaiescu…

- Prof.univ.dr. Adrian Steinu Cercel, presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, a intervenit in direct prin telefon la Antena 3, unde a vorbit in exclusivitate despre suspiciunea unei noi tulpini a coronavirsului pe terioriul Romaniei. ''Mutatia nu este atat de importanta, nu este o mutatie majora,…