- Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra prelungirii aranjamentului-cadru de furnizare de lichiditate in euro pentru BNR prin linie repo pana la sfarsitul lunii iunie 2021, potrivit unui comunicat bancii centrale.

- Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice. "Pentru perioada urmatoare ramanem in limitele acestor orientari de politica monetara. Riscurile…

- Romania ar putea imprumuta pana la 4,5 mld. euro de la Banca Europeana. BNR și BCE au agreat asupra unei linii repo pentru lichiditate in euro Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate in euro,…

- Romania ar putea imprumuta pana la 4,5 mld. euro de la Banca Europeana. BNR și BCE au agreat asupra unei linii repo pentru furnizarea de lichiditate in euro Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate…

