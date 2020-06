Situatia economica va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, in cadrul celei de 43-a reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Marii Negre, Balcani si Asia Centrala. Acesta precizeaza ca, pe termen lung, singura optiune viabila o reprezinta revenirea la o conduita „normala” de politica monetara, ”constienti fiind insa cu totii ca noua normalitate va fi oarecum diferita de cea din trecut”. Mai mult, guvernatorul spune ca, luand in calcul amplitudinea declinului economic din luna aprilie, estimarile…