Curtea de Apel Bucuresti a admis, in 2 aprilie, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale depusa de Mugur Isarescu, guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, conform . Isarescu a fost chemat in judecata in iunie 2020 de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care a cerut instantei sa constate ca a avut calitatea de colaborator al Securitatii. Din pozitia de Guvernator al BNR, Isarescu este pe lista persoanelor verificate automat de catre CNSAS, si potrivit consilierului sau Adrian Vasilescu, are adeverinte din trecut care aratau ca nu ar fi fost colaborator. „Pozitia…