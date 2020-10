Stiri pe aceeasi tema

- 23 septembrie 2020. Realitatea: spitalul modular de la Letcani, pentru bolnavii Covid 19, este in continuare nefunctional. Acesta este tristul adevar. In vreme ce sustinatorii lui Ionel Arsene tipa sus si tare ca guvernarea liberala e vinovata, o declaratie publica facuta pe 22 septembrie de prefectul…

- Echipa liberala de la Neamț a organizat un eveniment prin care și-a prezentat programul de guvernare locala ”Bunastare și Respect – Se poate și la Neamț”. Invitatul de onoare a fost europarlamentarul Rareș Bogdan, care a ținut un discurs electrizant, prin care le-a transmis celor prezenți sa nu aiba…

- ■ in plina pandemie, spitalul mobil cumparat in aprilie de CJ Neamț și CJ Iași este nefuncțional ■ ministrul sanatații Nelu Tataru cere o rezolvare urgenta ■ „Nu a putut fi preluata ca structura exterioara a spitalului (de Boli Infectioase Iasi )și nici nu s-a putut prezenta DSP o documentație in vederea…

- ■ cei care ajung sa nu-si mai poata plati datoriile scadente, pot cere ajutor la Protectia Consumatorului ■ acesta este efectul crizei sanitare ■ intentia de sprijin a autoritatilor arata ca situatia este grava ■ Criza sanitara cu toate efectele ei, somaj tehnic, iar cel mai rau caz pierderea serviciului…

- Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedinte al PNL Neamt, a anunsat ca fermierii nemteni afectati de seceta vor primi ajutoare de la Guvern. „Guvernul a aprobat recent instituirea unei scheme de ajutor de stat destinata despagubirii fermierilor afectați de efectele secetei. Suma totala acordata va fi de…

- ■ cererea de personal ramine redusa si spre finalul verii ■ cele mai multe angajari ar putea avea loc in zona Roman ■ pentru personalul cu studii superioare sunt doar 16 oferte ■ Criza medicala a rapus si piata muncii, in a doua decada a lunii august nefacindu-se cine stie ce angajari. Agentia Judeteana…

- ■ in procesul in care este acuzat de trafic de influenta, Ionel Arsene a cerut recuzarea magistratilor de la Tribunalul Bacau ■ dosarul a fost stramutat in judetul vecin la cererea inculpatului ■ si cind era judecat la Neamt, presedintele CJ a avut o solicitare similara, dar a fost refuzat ■ el a fost…

- ■ afirma deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a transmis recent un comunicat de presa in care afirma ca Guvernul PNL sprijina IMM-urile si sustine economia prin investitii masive. „Susținerea IMM-urilor este una dintre prioritațile Guvernului…