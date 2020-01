Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața islandeza Bjork folosește inteligența artificiala pentru a crea o muzica ale carei sonoritați se modifica in funcție de starea vremii, arata Smart The Fusion, pastrand un loc special pentru piesele interpretei in playlist, potrivit Mediafax.ro.Bjork a colaborat cu compania microsoft…

- Prin acest proiect sunt stabilite drept contraventii si penalizate ca atare mai multe fapte care incalca normele unei bune convietuiri urbane, precum nerespectarea normelor de gospodarire si mentinere a curateniei de catre detinatorii sau administratorii de imobile, nerespectarea unui climat de ordine…

- Recunoaste-ti copilul! - tema ediției de astazi.Discutam despre cazul Elenei Pripa, care de mai mulți ani incearca sa-l convinga pe fostul iubit sa recunoasca copilul pe care l-ar fi nascut de la el.

- Tinerii creatori de muzica electronica din Timișoara s-au adunat miercuri seara in incinta Mixdown Music School, unde amatorii de beat-uri moderne au avut parte de un atelier inedit, alaturi de speaker-ul Alexandru „Uțu“ Pascu. Atelierul derulat sub umbrela celor de la Mixdown Music School și Launmomentdat…

- Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara, mereu cu zambetul pe buze și intr-o forma de invidiat pe scena, in fața publicului. Puțini sunt insa, cei care știu drama prin care a trecut aceasta, din cauza barbaților din viața ei.Prima oara, Saveta Bogdan s-a indragostit…

- Goo Hara incercase sa se sinucida in urma cu cateva luni, ea suferind de depresie. Duminica, tanara de 28 de ani a fost gasita moarta in locuinta ei din Seul, dupa cum scrie presa sud-coreeana. In luna mai a acestui an, Goo Hara a fost internata in spital dupa ce a incercat sa-și ia viata…

- Alexandru Pleșca, originar din Sculeni, și Nicolae Darie, originar din Blindești, ambii actori bine cunoscuți și foarte apreciați in Republica Moldova, au fost oaspeții Gimnaziului din satul Gherman, raionul Ungheni. ”Am fost invitați sa discutam despre teatru și sa analizam cateva fragmente puse in…

- Numele lui Joe Gaspar este cunoscut in randul melomanilor din intreaga țara și nu numai. Nascut la Zalau, artistul a devenit in 1991 basistul formației timișorene Quo Vadis. Trio-ul timisorean a avut parte de o serie de aprecieri, iar in urma participarii la festivalul Top T din Buzau a inregistrat…