- Un barbat care a venit in Romania de la Tel Aviv a fost dus sambata la Institutul ”Matei Balș” cu suspiciunea de a fi infectat cu coronavirusul ucigaș din China. Pasagerul a fost transportat la spital chiar de pe Aeroportul Otopeni. Barbatul care a venit din Israel a spus insa ca a fost și in China,…

- Un cetatean ajuns in aceasta dupa amiaza pe Aeroportul Otopeni, din Bucuresti, acuza simptome asemanatoare cu cele avute de cei care sufera de coronavirus, scrie antena3.ro. Barbatul a venit de la Tel Aviv cu o cursa Ryanair si a marturisit ca a calatorit si in China in urma cu trei luni. Pasagerul,…

- Un student din Nepal de origine chineza are coronavirusul aparut in China, a comunicat vineri seara Ministerul Sanatatii din Kathmandu, citat de agentia Reuters si de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Acesta este primul caz confirmat de coronavirus din Nepal. Pacientul a fost plasat in…

- Ministerul Sanatatii a stabilit primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus, specialistii in domeniu stabilind trei tipuri de metode pentru prevenirea, limitarea imbolnavirilor si tratarea...

- Victor Costache a cerut specialistilor in sanatate publica un plan de actiune pentru a preveni posibilitatea ca noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 9 oameni, sa ajunga și in tara noastra. Autoritațile intentioneaza sa cumpere camere cu termoviziune, ce identifica persoanele care…

- Doua femei au fost injunghiate astazi, pe strada, de un cetatean israelian. Incidentul a avut loc dupa ora 12.00, pe Bulevardul Tineretului. Din primele informatii, agresorul ar fi un cetatean israelian in varsta de 29 de ani. El a fost prins de politistii Sectiei 14. Femeile au fost transporate la…

- Ministerul Finantelor a finalizat rectificarea bugetara. Pierd bani ministerele Educatiei, Transporturilor si Fondurilor Europene si primesc fonduri suplimentare Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii Regionale, conform datelor obtinute de Realitatea Plus.

- In Romania, incidenta afectiunilor si a bolilor grave continua sa fie semnificativa. De exemplu, conform statisticilor, aproape 15.000 de cazuri noi de cancer au fost identificate doar in primele 3 luni din acest an, precum si aproximativ 17.000 de cazuri noi de diabet zaharat, 6.500 de cazuri de infectii…