- Joyskim Dawa (27 de ani) a fost ținta unor atacuri rasiste. Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este de parere ca fundașul nu va rezista in cazul in care agresiunile vor persista. Joyskim Dawa a fost victima unor atacuri rasiste dupa ce fundașul a gafat…

- Seria meciurilor fara infrangere a fost intrerupta destul de repede pentru HC Buzau. Lupii au pierdut la mare lupta partida de la Bacau, intr-una dintre cele mai dificile deplasari din campionat. Prima repriza a fost echilibrata, cu gazdele luand, totuși, avans pe tabela de marcaj. Eliminarile și ratarile…

- Unirea Alba Iulia anunța suporterii echipei de fotbal ca a pus in vanzare abonamentele pentru intrarea la meciurile de pe teren propriu programate in Seria a 9-a a Campionatului Ligii a III-a, ediția 2023-2024. Abonamentele se pot achiziționa de la casieria Bazinului Olimpic din Alba Iulia in fiecare…

- Gheorghe Hagi ramane fara cel mai important jucator din atac, cu doar doua zile inaintea partidei retur cu Flora Tallinn, din turul trei preliminar al Conference League. Denis Alibec are oferte din Arabia Saudita din Qatar și este foarte aproape sa semneze un contract de 800.000 de euro. Farul nu incaseaza…

- Seria evenimentelor continua la Orobianco Ristorante din Targu Mureș. Unora le place jazz-ul! Fashion Band – Brașov, adica Alin Radu – pian, Sorin Radu – saxofon și Teonna – voce, pornesc intr-o calatorie muzicala si se opreste in epoca de aur a jazz-ului, apoi vor face un ocol prin repertoriul brazilian,…

- „Am cerut ca toti inspectorii sociali sa fie conectati online, cu directorii AJPIS. Le-am spus foarte clar: suntem obligati sa fim mai atenti cand mergem la actiuni de control, le-am cerut in mod ferm ca la toate centrele rezidente din Romania sa fie verificate absolut toate dependințele, mansarde,…

- In perioada 14-16 iulie 2023 la Tg- Mures a avut loc Campionatul Național de cadeți rezervat categoriei 13-14 ani. Au luat parte un numar de 223 sportivi din 57 de cluburi. CSS Tg-Mures a fost reprezentat de 2 sportivi , pregatiți de antrenoarele Kisgyorgy Evelin si Anderka-Farkas Kinga care au obținut…

- De zeci de ani BMW este printre cele mai dorite marci de mașini din lume, iar acest lucru nu se va schimba prea curand. Chiar și in țarile care prețuiesc mașinile din clasa economica, BMW-urile inca se țin tare pe piața vehiculelor second-hand. Intrebarea la care raspundem astazi este – iși pastreaza…