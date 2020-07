Stiri pe aceeasi tema

- „Sa luam aminte la viata Sfantului Pantelimon, la smerenia si bunatatea lui. Sa fim, pentru cei din jurul nostru, prin tot ceea ce facem, cel putin mangaiere si odihna”, s afirmat Episcopul Ignatie in ziua de pomenire a sfantului, potrivit basilica.ro.„Sa nu amplificam suferinta in sufletul…

- Evoluțiile in planul sanatații publice continua sa genereze incertitudini fara precedent și riscuri majore la adresa perspectivei activitații economice și a funcționarii piețelor financiare, cu impact asupra stabilitații macroeconomice și a stabilitații financiare, susține Mugur Isarescu, guvernatorul…

- Camera Deputatilor va lucra pentru inca doua saptamani in sesiune extraordinara, incepand de joi pana pe 31 iulie. Biroul permanent al Camerei a decis marti prelungirea sesiunii extraordinare pentru perioada 16 - 31 iulie.''Camera Deputatilor se convoaca in sesiune extraordinara in data…

- ”Consumul final de energie electrica in aceasta perioada a fost de 21.798,8 milioane kWh, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 9%, iar consumul populatiei a crescut cu 2,9%. Exportul de energie electrica a fost de 2.234,4 milioane…

- Dupa transformarile din ultima perioada pentru revenirea in siguranța la birou a companiilor, piața birourilor va fi nevoita sa continue sa se redefineasca, pentru a asigura spații care promoveaza inovația și colaborarea in noul context, potrivit consultanților Colliers International. Biroul va ramane…

- ​Președintele Klaus Iohannis continua atacurile la adresa PSD. Șeful statului acuza partidul lui Marcel Ciolacu de iresponsabilitate, dupa amenințarile cu moțiunea de cenzura. „În vreme ce prioritatea noastra este protejarea cetațeanului și programul economic care sa duca la reconstrucție,…

- Investigatiile declansate de Consiliul Concurentei inainte de criza vor fi reluate si alte investigatii noi vor fi lansate, astfel ca este foarte posibil ca autoritatea de resort sa anunte mai multe amenzi pana la sfarsitul anului, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."In…

- Un numar de 11 persoane din Buzau sunt cercetate penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, avand in vedere ca, in perioada 24-28 aprilie, pe timpul in care erau in carantina in vederea evitarii raspandirii virusului SARS-COV-2, au parasit camerele in care se aflau in izolare,…