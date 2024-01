Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul botswanez Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) a castigat prima etapa a Raliului raid Dakar 2024, sambata, al categoria moto, in timp de romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 38, potrivit Agerpres.Branch a fost cronometrat cu timpul de 04 h 56 min 01 sec pe cei 414 kilometri de proba…

- Ziua de vineri, 5 ianuarie 2024, ne-a rezervat prologul de la Raliul Dakar, de 158 km total și 28 km proba speciala. Așa cum se știe, acolo se afla și satmareanul Emanuel Gyenes, de la Autonet Motorcycle Team.

- Pilotul Emanuel Gyenes a ocupat locul 47 la clasa moto, in prologul Raliului Dakar, de la Alula, din Arabia Saudita, potrivit news.ro.Gyenes a parcurs cei 27 de kilometri ai prologului in 23 de minute si 20 de secunde.Prologul a fost castigat de spaniolul Tosha Schareina (Honda), urmat de…

- In lupta contra elementelor și a propriilor limite, piloții se pregatesc pentru cea de-a cincea ediție a Raliului Dakar din Orientul Mijlociu, proclamata drept cea mai dificila pana in prezent.

- Toate echipele de handbal juniori ale CSM Ploiesti au incheiat meciurile oficiale din acest an, bilanțul lor la final de 2023 și situația reluarii intrecerilor, in noul an, fiind urmatoarea: – Juniorii 1 ocupa locul al 2-lea in clasamentul Seriei C dupa 7 etape si vor reveni pe parchet pe 28 ianuarie…

- Emanuel Gyenes, riderul Autonet Motorcycle Team, se pregatește moral pentru o noua ediție a Raliului Dakar. Inainte de plecarea in Arabia Saudita, programata dupa Craciun, satmareanul a participat la o gala speciala.

- Emanuel Gyenes se pregatește sa participe in ce-a de-a paisprazecea sa aventura in Raliul Dakar. Sportivul satmarean va participa la cea de-a 46-a ediție a celei mai solicitante competiții din motorsport din postura de Legenda Dakar, distincție primita in 2020. Anul 2023 a fost unul reușit pentru Mani…

- In ciuda faptului ca se afla pe locul 7 dupa primele 8 etape ale sezonului regulat din ???????????????? ????, FC Bacau este mandru de performanța sa și de dezvoltarea jucatorilor tineri. Cu doar 3 puncte distanța fața de locul care asigura accesul in play-off, echipa a aratat o evoluție remarcabila.…