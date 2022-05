Motorola RAZR 3 apare într-un clip video hands on şi îşi dezvăluie designul Unul dintre primele telefoane care si-au adjudecat procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 atunci cand a fost anuntat este pliabilul Moto RAZR 3. E drept, mai degraba la nivel de zvonuri si teasere, decat ceva batut in cuie. Cert e ca scaparile nu au lipsit, el culminand cu un video hands on cu telefonul, aparut pe 25 mai. Motorola a confirmat deja ca lucreaza la un nou telefon pliabil, de aceasta data unul cu dotari de flagship, inclusiv noul procesor Qualcomm. Acum avem imagini cu terminalul si vedem ca designul s-a schimbat mult fata de originalul din 2019 si fata de RAZR 5G din 2020. A disparut… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

