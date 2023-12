Motorina se ieftineşte. Prețul carburanților în România, astăzi Prețul carburanților in Romania, astazi, 14 decembrie 2023. Motorina inregistreaza o scadere a prețului, in timp ce benzina ramane la același nivel. In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa joi 6,45 lei litrul. Benzina stagneaza la acest pret de marti, 12 decembrie. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre 6,46 lei si 7,24 lei. Pentru benzina premium, prețurile variaza de la 6,91 lei pana la 7,26 lei. Cea mai ieftina motorina standard costa joi 6,95 lei, in scadere fata de zilele precedente cand un litru costa 6,98 de lei. La restul stațiilor, motorina standard… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

