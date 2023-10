Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe soseaua DJ 107 A, in localitatea Rapoltu Mare din judetul Hunedoara. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ciocnirea violenta dintre o masina si un microbuz. In ambele autovehicul se aflau cate doua persoane, soferii si cate un…

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT urmat de incendiu pe Autostrada A1, in zona Oraștie. O mașina a ars ca o torța, dupa impact cu un TIR Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, intre Simeria și Oraștie, in zona localitații Turdaș. O mașina a ars ca o torța, dupa impact cu un…

- In acesta dimineața, in jurul orei 09.00, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata despre faptul ca pe Drumul Național 2 E85 – Pufești, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat faptul ca, un barbat, in varsta de 54 de ani, din comuna…

- FOTO: Accident mortal pe DN 7. O femeie a murit dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o alta și proiectata intr-un copac Un accident rutier grav a avut loc sambata dimineața pe DN 7, intre Deva și Simeria. O femeie a decedat dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un altul și…

- FOTO-VIDEO: Accident grav pe DN 79. Barbat ranit, mașina rasturnata pe zidul de susținere al autostrazii Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier grav petrecut pe DN 76, la 8 kilometri distanța de Deva, dinspre Brad. Aflat la volanul unui autoturism, acesta ar fi pierdut controlul mașinii, a lovit…

- Un motociclist a fost ranit astazi in urma unui accident la iesirea din localitatea Banita, judetul Hunedoara. Acesta a vrut sa evite impactul cu o masina care iesise de pe o proprietate alaturata si s-a infipt in indicatorul orientativ „iesire din localitate”. Politistii din Hateg au fost sesizati…

- Accident de circulație, luni dupa-amiaza, pe autostrada A1, aproape de limita județelor Hunedoara și Alba. O mașina s-a rasturnat insa, din fericire, cele doua persoane aflate in interior au scapat nevatamate. „Cu puțin timp inainte de ora 19:00, pompierii din Deva au intervenit la un accident produs…