Motociclist rănit de o șoferiță după o șicanare în trafic, în Iași. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere Un barbat aflat pe motocicleta a fost ranit vineri seara, dupa ce a fost impins de o mașina condusa de o femeie pe o strada din municipiul Iași și proiectat intr-un alt autoturism care circula din sens opus. Polițiștii rutieri au fost sesizați și au transmis ca fac cercetari, potrivit Ziarul de Iași. Momentul incidentului a fost surprins de o camera de supraveghere montata pe un bloc din apropiere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observa cum autoturismul care circula paralel cu motocicleta, la volanul caruia se afla o femeie, a virat brusc stanga, iar motociclistul a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

