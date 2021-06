Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism,…

- Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit Politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 68 de ani."In urma accidentului rutier, motociclistul a decedat. Conducatorul autoturismului…

- Un motociclist a decedat intr-un accident produs sambata pe DN 67C - Transalpina, pe raza localitatii Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit Politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un…

- La data de 26 iunie 2021, in jurul orei 13:00, un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, județul Bihor, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, pe DN 67C, la km 125, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 68 de ani. In urma accidentului rutier, motociclistul a decedat. Conducatorul…

- Un barbat de 39 de ani din judetul Galati a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 25, la iesirea din municipiul Tecuci, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit doua autospeciale…

- Un barbat de 39 de ani din judetul Galati a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 25, la iesirea din municipiul Tecuci, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit doua autospeciale…

- UPDATE 2 Medicii de la UPU au declarat decesul femeii lovita luni dimineața pe trecerea de pietoni de la Carrefour. Victima a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai raspuns la manevrele de resuscitare, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața. UPDATE 1 Potrivit reprezentanților SJU Buzau,…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, producerea unui accident in localitatea Nireș, comuna Mica. Din primele informații, o motocicleta a fost implicata in accident. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj medical,…