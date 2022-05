Motocicletele vor putea circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport în comun. Lege adoptată tacit Motocicletele vor putea circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun. Lege adoptata tacit Legea prin care motocicliștii vor putea circula pe benzile dedicate transportului public in comun, in localitațile unde acestea exista și sunt semnalizate ca atare, a fost adoptata tacit de Senat. Votul decisiv in vor avea deputații. Propunerea legislativa prevede completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit inițiatorilor, pentru fluidizarea […] Citește Motocicletele vor putea circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

