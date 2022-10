The Sims 5 confirmat de Electronic Arts sub numele de cod „Project Rene”

După câteva trailere pentru NFS Unbound , o lansare de FIFA 23 şi NHL 23, acum EA ne pregăteşte ceva mai consistent. E vorba despre un nou joc Sims, urmaşul lui The Sims 4. The Sims 5 este cunoscut sub numele de cod „Project Rene” şi avem detalii despre… [citeste mai departe]