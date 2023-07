Motivul pentru care zeci de oameni s-au legat de copaci într-o pădure din Turcia Activiști de mediu din Turcia s-au legat de copaci ca sa blocheze distrugerea unei paduri pentru a face loc unei mine de carbune. Sute de oameni au pus corturi printre copaci, ca sa țina buldozerele departe. Demonstranții au spus ca firma care vrea sa taie padurea ca sa sape dupa carbune nu are toate autorizațiile necesare, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. {{693790}}Polițiștii și j Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani a fost batut și legat cu un cearceaf in locuința sa din Pantelimon, județul Ilfov. Polițiștii au gasit agresorul in Capitala, fiind vorba de un barbat de 30 de ani, pe care victima il cunoscuse in urma cu doar doua zile.

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta, dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un caine legat de o mașina și plimbat pe o șosea. Imaginile au fost inregistrate la Tismana. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public, in care se observa un patruped legat de un autoturism care…

- Un feribot cu peste 100 de oameni la bord a luat foc, iar autoritațile din Filipine au declanșat o operațiune de salvare, potrivit Reuters.Un feribot filipinez cu 120 de persoane la bord a luat foc in timp ce se afla pe mare, conform Mediafax. CITESTE SI Motivul pentru care se scumpesc polițele…

- Polițiștii din Ramnicu Sarat au pus capat unei intrigi desprinse parca din telenovele, cu trei personaje, respectiv un soț inșelat, soția infidela și amantul acesteia, cu 16 ani mai tanar. Povestea s-a incheiat rau pentru unul dintre protagoniști.

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…

- Mama unui șofer condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru ca a provocat un accident pe centura Valcele-Apahida in care au murit doi tineri, a cerut revizuirea sentinței, scrie clujust.ro

- Rivalul lui Recep Tayyip Erdogan in turul doi al alegerilor prezidentiale turce de duminica, Kemal Kilicdaroglu, a depus plangere impotriva sefului in exercitiu al statului turc, dupa difuzarea unui montaj video care-l asociaza cu combatanti din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relateaza…

- Turcia este zguduita de un accident rutier major. 12 oameni au murit și 31 au fost raniți cand un camion de mare tonaj a lovit noua autoturisme și doua microbuze. Trei dintre raniți sunt in stare grava.