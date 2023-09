Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer trimis in judecata pentru conducere sub influența substantelor psihoactive – THC (tetrahidricanabinol) a fost declarat nevinovat de Judecatoria Satu-Mare pentru ca urmele consumului de droguri au fost regasite doar in urina, nu și in sange

- Numarul tinerilor prinși drogați la volan pe șoselele din județul Dambovița continua sa creasca de la o zi la alta. Joi, 31 august, in ultima zi a verii, un tanar de 26 de ani, din Razvad, a fost depistat conducand sub influența substanțelor psihoactive, dar și cu droguri in mașina. Acesta a fost oprit…

- Un conducator auto a fost retinut si, ulterior, arestat preventiv, dupa ce ar fi savarsit mai multe infractiuni la regimul rutier.Sfarsitul saptamanii, in perioada 25 27 august, politistii sibieni au continuat actiunile specifice pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii normelor rutiere pe drumurile…

- In toate cauzele s a intocmit dosar de cercetare penala.Inconstienta si iresponsabilitatea la volan trebuie sanctionata Astfel ca sambata, 26 august 2023, in jurul orei 10.50, politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism,…

- Dosare penale pe numele unor șoferi, vineri și sambata, in Timișoara și Sacalaz. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera alcool sau droguri.

- Polițiștii clujeni de la Rutiera au organizat controale in trafic in contextul desfașurarii festivalului Electric Castle pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan.

- In acest sfarșit de saptamana au avut loc mai multe controale amanunțite in București. Zeci de șoferi au fost prinși drogați sau bauți la volan. Aceștia au ramas fara permis de conducere, dupa ce au condus sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau nu au respectat regulile de circulație.…

- Nu e zi sau razie a polițiștilor fara sa fie gasiți șoferi drogați sau beți in trafic. S-a intamplat și in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce echipajele de la Rutiera au ieșit in diferite zone din județ Astfel, in cursul nopții de 8 spre 9 iulie, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii din…