- Un barbat inarmat cu o arbaleta a patruns in zona de securitate a castelul Windsor, acolo unde Regina Elisabeta a Marii Britanii și-a petrecut sarbatorile de iarna. Incidentul s-a petrecut chiar in ziua de Craciun. Cu puțin timp inainte de a intra in zona de securitate intrusul declara pe o rețea de…

- Tanarul arestat si internat dupa ce a patruns inarmat cu o arbaleta, sambata, pe teritoriul Castelului Windsor, resedinta reginei Elizabeth a II-a din vestul Londrei, a declarat intr-o inregistrare video ca vrea sa o ”asasineze pe regina”, ca represalii fata de masacrul de la Amritsar, in India, comis…

- Un barbat inarmat cu o arbaleta care a fost arestat dupa ce a incercat sa patrunda in Castelul Windsor, unde regina Elisabeta sarbatoreste Craciunul, este retinut in temeiul Legii privind sanatatea mintala.

- Tradiționalul dineu de Craciun patronat de Elizabeth II nu va mai avea loc in acest an. Covid-19 a obligat-o pe suverana britanica sa anuleze acest eveniment organizat cu familia largita cu ocazia sarbatorilor de sfarșit de an. Motivul: explozia contaminarilor cu varianta Omicron, transmite AFP, Le…

- Regina Elisabeta a II-a a renuntat la pranzul cu familia organizat in fiecare an inainte de Craciun, ca masura de precautie, in conditiile in care in Marea Britanie se inregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, informeaza o sursa de la Palatul Buckingham citata de Reuters, potrivit…

- Regina Elisabeta, prima apariție dupa ce s-a spus ca este bolnava In varsta de 95 de ani, Regina Elisabeta a Marii Britanii este in convalescența. Iși revine dupa durerile de spate cumplite cu care s-a confruntat in ultima perioada. Regina a bifat saptamana aceasta prima apariție publica dupa cateva…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, a fost surprinsa la volan proprietatea ei de la Castelul Windsor, desi medicii i-au recomandat doua saptamani de odihna, relateaza Reuters.