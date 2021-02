Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. The post Aproape 150 de mureseni care nu au purtat masca de protectie au fost amendati appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Aproape 150 de mureseni care nu au purtat masca de protectie au fost amendati Credit…

- Activitatile cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta vizeaza, in special, zonele aglomerate, centrele comerciale, dar si mijloacele de transport in comun, scopul fiind prevenirea raspandirii virusului Covid-19. In cadrul actiunilor, organele de control au verificat cu…

- O femeie de 32 de ani din Oradea, care a fost vazuta de polițiști ca nu purta corespunzator masca de protecție, a devenit agresiva, iar oamenii legii au imobilizat-o și incatușat-o. Ea a fost amendata cu 1.250 de lei. Potrivit IPJ Bihor, polițiștii aflați in patrulare in Oradea au observat…

- Un barbat a fost amendat de oamenii legii pentru ca nu purta masca de protecție intr-un spațiu public. Acesta a obținut ulterior anularea in justiție a amenzii. Un barbat a fost amendat. Acesta a obținut anularea amenzii in justiție dupa ce a motivat ca aplicarea acesteia s-a bazat doar pentru o fotografie…

- In ziua de 25 noiembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Peste 3.000 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 250 de incalcari ale normelor legale. In ultimele 24 de ore, aproape 250 de efective de poliție…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 163 de…

- In ziua de 08 noiembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...