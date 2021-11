Acțiunile producatorului de vehicule electrice Tesla au scazut marți pe fondul unor rapoarte conform carora compania retrage aproximativ 12.000 de vehicule din cauza unei erori de software care ar putea provoca coliziuni. Eroarea de software care ar putea activa in mod neașteptat sistemul automat de franare de urgența și ar putea declanșa o alerta falsa […] The post Motivul pentru care Tesla retrage aproape 12.000 de mașini de pe piața. Acțiunile, in scadere! first appeared on Ziarul National .