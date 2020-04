Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca si bugetarii care stau acum acasa vor intra in somaj tehnic, pentru care deocamdata li s-au taiat doar sporurile precum cele de antena sau de periculozitate.

- Gravidele din zona metropolitana Suceava nu au unde sa nasca, iar noul spital de la Falticeni sta cu lacatul pe usi, pentru ca Ministerul Sanatatii nu aloca fondurile necesare achizitiei de aparatura medicala. Este vorba despre 23, 868 milioane de lei.

- In Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita, activitatile didactice sunt realizate incepand cu 12 martie 2020 in regim on-line, prin utilizarea facilitatilor IT&C de la nivelul institutiei noastre, oferite studentilor si cadrelor didactice. UEMR a pus la dispozitie infrastructura necesara pentru desfasurarea…

- RESITA – Forul universitar resitean ne informeaza ca, inclusiv in aceste zile, activitatea didactica se desfasoara in continuare, dar mutata in mediul online. Intr-un comunicat remis redactiei, universitatea reșițeana propune o serie de modalitați pentru continuarea procesului didactic, opțiunea pentru…

- RESITA – Distributia gazelor naturale va fi intrerupta temporar, marti, 10 martie, intre orele 9.00 si 15.00, pe noua strazi din municipiu. Intreruperea va afecta bulevardele Revolutia din Decembrie si Alexandru Ioan Cuza, precum si strazile George Enescu, Nicolae Titulescu, Panselutei, Nicolae Balcescu,…

- Ministrul Educației anunța schimbari majore in sistemul de invațamant. Guvernul a decis sa deconteze naveta elevilor, sa extinda programul "Masa calda" și sa majoreze salariile profesorilor chiar de saptamana viitoare.

- OCNA DE FIER – Cunoscutul mineralog a incetat din viata miercuri, 22 ianuarie 2020, la varsta de 95 de ani, in casa sa din Ocna de Fier. Dupa ce a fost in coma saptamana trecuta, internat la Resita, cel care a pus bazele Muzeului de Mineralogie Estetica a Fierului chiar in casa sa, mineralogul Constantin…

- RESITA – Weekendul trecut cei de la Drumuri Judetene au identificat si deszapezit mai multe locatii care se pretau pentru amenajarea de refugii auto pe Semenic! ste deja cunoscuta bataia de cap pe care turistii o au cand ajung sus pe platou si nu gasesc loc de parcare. Ambuteiajele, nervii si timpul…