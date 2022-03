Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.

- Acum nu ii lipsește absolut nimic și se considera implinit din toate punctele de vedere, insa puțini sunt cei care știu ca viața lui Catalin Botezatu nu a fost intotdeauna roz. La un moment dat, parinții celebrului creator de moda au dorit sa il dezmoșteneasca. Iata care a fost motivul și ce s-a intamplat…

- Copilul in varsta de 2 ani, care a fost adus in stare grava din judetul Neamt la Spitalul de Pediatrie din Iasi, dupa ce a fost batut de parinti, a intrat in moarte cerebrala, noteaza Agerpres. Managerul Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, Alina Belu, a declarat ca din punct de vedere medical…

- Deși se visa mireasa, Ioana Filimon nu mai este intr-o relație. Vedeta s-a desparțit de iubit, iar in exclusivitate pentru Antena Stars a recunoscut ca este singura. Chiar daca a trecut prin momente grele, frumoasa bruneta a avut familia aproape.

- Radu Valcan a slabit 7 kilograme intr-o luna, atunci cand a fost in Thailanda, acolo unde a filmat un nou sezon din „Insula iubirii”. Soțul Adelei Popescu a dezvaluit ce schimbari a facut in alimentație in perioada respectiva.Prezentatorul TV s-a intors din Thailanda cu 7 kilograme mai puține. Radu…

- Oana Zavoranu și-a deschis sufletul și a oferit cel mai emoționant interviu, in exclusivitate, la Antena Stars. Bruneta a facut marturisiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre tatal ei. Chiar de ziua ei de nume, Oana Zavoranu a povestit ca poarta acest nume sfant, deoarece tatal ei a dorit ca…

- Fostul presedinte american a dezvaluit la un interviu ca s-a vaccinat cu schema completa impotriva coronavirusului, iar reactiile negative ale sustinatorilor sai n-au intarziat sa apara, informeaza Mediafax. The Guardian a publicat stirea conform careia Donald Trump, fostul presedinte republican…