Motivul pentru care Neymar a vrut să se lase de fotbal Starul echipei Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar a marturisit ca s-a gandit sa se lase de fotbal din cauza celor care il critica, potrivit news.ro. "Am multe vise si datorita lui Dumnezeu le-am putut realiza. Nu-mi voi pierde niciodata pasiunea pentru fotbal, dar au existat momente cand am vrut sa ma las. Am ajuns in punctul in care m-am intrebat de ce as continua daca toti ma critica. Apoi ma intorceam acasa si ma gandeam la tot ce am facut pentru a ajunge aici. Dragostea pentru fotbal m-a calmat si m-a adus la realitate", a declarat Neymar pentru publicatia Gaffer. Neymar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

