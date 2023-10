Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 250 de oameni au fost ucisi si alti peste 1100 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe strazi, iar altii…

- In ultimii ani, Gina Pistol a devenit una dintre cele mai sonore nume in randul prezentatoarelor de emisiuni televizate, din țara noastra. Cu toate acestea, la un moment dat, a anunțat ca se retrage, decizie care i-a șocat pe fanii ei.

- Mirela Oprișor cunoscuta drept Aspirina a facut noi dezvaluiri. Invitata in cadrul emisiunii ”La Maruța”, celebra actrița a dezvaluit care este motivul pentru care nu-și dorește ca fiica acesteia sa-i calce pe urme. Ce spune indragita actrița? ”Mie nu mi-ar placea ca fata mea sa faca meseria mea” Mirela…

- O grupare care are legatura cu Al-Qaida a revendicat vineri un atac sinucigaș asupra unei baze militare din nord-estul Mali, la o zi dupa ce autoritațile au acuzat aceasta grupare ca a comis un dublu atac asupra unei alte tabere militare și a unei ambarcațiuni, in urma caruia au murit peste 60 de persoane,…

- Jador și Alexandra Dobbia au decis sa puna punct relației, chiar daca cantarețul a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca cu ea. Artistul a declarat de abia acum care este adevaratul motiv pentru care nu mai formeaza un cuplu cu Alexandra Dobbia. Iata ce a dezvaluit!

- Loredana era invidioasa pe prietena ei cea mai buna, Alina, pentru relația pe care o avea tanara cu Sergiu. Criminala din Mangalia a recunoscut care a fost motivul atacului. Ce a declarat in fața autoritaților.

- Astazi, Alina, fata ucisa in Mangalia de cea mai buna prietena va fi condusa pe ultimul drum, in timp ce prietena ei a recunoscut fapta in fata anchetatorilor motivand ca recunoaste pentru a primi o pedeapsa mai mica pentru "ca asa am vazut in filme". Motivul invocat de inculpata a fost ca s a certat…

- O fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, inghesuita sub o banca, de un barbat care mergea la pescuit. Cadavrul prezenta urme de violența, a transmis ZIUA de CONSTANTA.