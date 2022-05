Stiri pe aceeasi tema

- Inna a reușit sa ii enerveze pe o parte dintre oamenii veniți la un concert in Satu Mare, dupa ce a salutat publicul in maghiara. La urcarea pe scena, artista a spus ”Mit csinals, Satu Mare”, care inseamna „Ce mai faci, Satu Mare”, conform site-ului Gazeta de Nord Vest. Dupa acest moment, unii oameni…

- Primaria comunei Sutesti din Valcea a ajuns sa fie este executata silit de o trupa de lautari din Satu Mare. Motivul halucinant este o datorie neplatita la timp. Lautarii au cantat acolo in urma cu noua ani, la o sarbatoare a localitatii si nu le-a fost platit onorariul, potrivit stirileprotv.ro.Acum,…

- Individul banuit ca ar fi pulverizat cu un spray cu piper sambata noaptea, la un concert destinat liceenilo din capitala, și a provocat busculada la ieșire, a fost identificat de catre polițiștii din București.Tanarul este audiat in aceste momente la secția de poliție, acolo unde a ajuns și organizatorul…

- Un spectator a folosit spray lacrimogen in timpul unui concert din București, provocand panica printre participanți. Mai multe persoane au fost evaluate medical chiar la fața locului, iar una dintre ele a ajuns la spital, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Incepand cu anul acesta, Bookingham devine o platforma de rezervari online dedicata strict domeniului HoReCa. Dupa aproape 2 ani de teste și experimente cu parteneri din mai multe industrii ale orașelor mari, Bookingham a decis sa se nișeze pe HoReCa, pentru a servi cat mai bine nevoilor existente pe…

- Justin Bieber are nenumarați fani, dar se pare ca a pierdut cațiva la Montreal saptamana aceasta. Cantarețul canadian a fost huiduit de spectatori dupa ce a facut cateva comentarii disprețuitoare despre echipa de hochei a orașului, Montreal Canadiens. Bieber – care a declarat frecvent ca este fan al…

- Mai multe generații au fredonat de peste 20 de ani versuri precum “Haide vino inapoi”, din piesa lansata in 1999 de varianta N&D. Timpul a trecut, dar melodia e inca difuzata in cluburi și cantata de tineri. Astfel incat Nicolae Marin aka NICK s-a gandit la o revenire in forța a acestui hit! Publicul…

- Rusia și Ucraina se afla in aceste momente la masa negocierilor. Consilierul lui Zelenski și negociatorul ucrainean Mykhailo Podolyak a transmis ca negocierile sunt “dificile” din cauza faptului ca țarile au “sisteme politice diferite”.