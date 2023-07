Stiri pe aceeasi tema

- Andra Gogan e una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi, iar tanara are o comunitate mare de admiratori. In toți acești ani, ea a reușit sa devina un exemplu pentru mulți tineri și adolescenți, dar și sa-și contruiasca o avere. Cu toate ca ea caștiga sume uriașe, artista nu arunca cu banii.…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a decis ca pentru o perioada sa nu mai iasa in spațiul public și sa vorbeasca, insa in tot acest timp s-au intamplat multe in viața blondinei. Și-a gasit un iubit, s-au desparțit, iar acum ne spune și ce așteptari are de la urmatorul partener. Care au fost…

- Dupa separarea de Alex Bodi, Iulia Salagean a preferat sa nu mai puna suflet intr-o alta relație, astfel ca blondina inca este singura și a marturisit cum ar vrea sa arate noul partener, dar și ce calitați ar trebui sa aiba. Iata ce a declarat vedeta despre o noua relație!

- Johnny Depp a dezvaluit ce va face cu banii pe care i-a caștigat dupa procesul cu fosta soție. Gestul emoționant celebrului actor din ”Pirații din Caraibe”. Ce planuri are starul de la Hollywood.

- Iulia Salagean este adepta schimbarilor, astfel ca fosta soția lui Alex Bodi a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua intervenție la nivelul feței. Blondina a oferit detalii despre procedura și a publicat cateva imagini pe contul ei personal de Instagram.

- Dinu Maxer ne-a vorbit despre casnicia cu Deea, fosta lui soție, cea cu care a fost impreuna timp de 18 ani. Cantarețul ne-a spus motivul pentru care nu și-a dorit niciodata sa se casatoreasca. Mai mult de atat, face declarații despre viitor și daca ar mai spune DA vreodata in fața ofițerului de stare…

- Brigitte Pastrama, fosta soție a lui Ilie Nastase și-a vandut doua case in Romania pentru a putea cumpara o locuința in Dubai. Dupa cinci luni petrecute departe de Romania, vedeta s-a intors in țara și a facut primele declarații despre decizia pe care a luat-o. Vedeta dezvaluie ca viata in Dubai a schimbat-o…