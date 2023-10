Motivul pentru care Dani Oțil lipsește de trei săptămâni de pe sticlă. A acceptat să lucreze în Malta Dani Oțil lipsește de la matinalului Antena 1 de trei saptamani, locul sau fiind luat de Florin Ristei. Celor care se intreaba de ce titulatura emisiunii a ramas ”Neatza cu Razvan și Dani”, cunoscutul prezentator se va intoarce la emisiunea pe care o prezinta de 15 ani. Insa va mai dura puțin pana cand se vor termina filmarile la noul show pentru care Antena 1 l-a delegat drept prezentator, și care au loc in Malta. Este vorba de un reality show matrimonial surprinza, o adaptare a unui format internațional la care Dani Oțil (43 de ani) filmeaza de zor și, dupa cum chiar el da vești, nu este chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campion la accidente rutiere, dupa cum chiar el recunoaște, Selly are acum și cu ce! Vedeta online-ului și filmelor comerciale, și-a achiziționat un Porsche 911 S, o mașina supersport al carei preț incepe de la 222.000 de euro. In scurta sa cariera la volan, vloggerul de 22 de ani a reușit sa bifeze…

- Fosta vedeta Antena 1, simpaticul Catalin Oprișan se muta la Pro Tv. Dupa 10 ani petrecuți la sediul din Baneasa, actualulul prezentator al matinalului Kiss Fm, jurnalistul se intoarce la marea sa pasiune, sportul. Oprișan, care a dezvoltat și un podcast de succes, ”Vreau sa știu”, va putea fi urmarit…

- Dani Oțil pare ca se bucura de o viața lipsita de griji, insa lucrurile nu au fost așa mereu. Cum a aratat, de fapt, copilaria cunoscutului prezentator de la Antena 1. Ce a dezvaluit prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Dani Oțil, cunoscutul prezentator de la "Neatza cu Razvan și Dani", emisiunea difuzata in fiecare dimineața la Antena 1, este o persoana foarte stricta in viața de zi cu zi. Ei bine, cunoscutul om de televiziune are cateva reguli stricte de la care nu se abate niciodata. Iata care este secretul prezentatorului…

- Dani Oțil nu mai poate fi vazut la emisiunea care l-a consacrat, una dintre cele mai vechi emisiuni de televiziune din Romania. De ce Dani Oțil pleaca de la „Neața cu Razvan și Dani”. Antena 1 a anunțat cat lipsește indragitul prezentator. Dani Oțil dispare de la Neața cu Razvan și Dani. Anunțul postului…

- Multa lume a observat ca, odata cu noul sezon, astroloaga Bianca Nițu a lipsit din matinalul ”Neatza cu Razvan și Dani”. La o saptamana dupa ce tot mai mulți telespectatori s-au interesat de soarta sa, prezentatoarea a hotarat sa lamureasca dispariția de pe micile ecrane, lasandu-i pe mulți muți de…

- Dani Oțil a atras atenția cu cea mai recenta fotografie publicata pe Facebook. Nu este vorba despre o imagine de la nunta cu Gabriela Prisacariu, care a avut loc in weekend, e vorba despre un istantaneu de familie. De-a lungul anilor, Dani Oțil s-a afișat foarte rar alaturi de familia lui, de parinții…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit religios duminica, 30 iulie, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant. Imagini spectaculoase de la nunta prezentatorului de la Antena 1.Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost…