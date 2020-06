Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a iubit mereu frumosul…și in special femeile deosebite, acide, cu o personalitate aparte și cu un caracter puternic. Pentru o perioada, actorul a crezut ca a gasit tot ce și-ar fi putut visa in Ella Nae, cea care i-a fost soție. Cine este, de fapt, Ella Nae? De ce bruneta s-a desparțit…

- Vecinii au fost cei care au alertat autoritatile, dupa ce o teava s-a spart in apartamentul lui Costin Marculescu, de la etajul 8 si a inundat mai multe alte apartamente. In plus, pe palier se simtea un miros patrunzator, iar Costin nu mai fusese vazut de mai multe zile. Pompierii s-au chinuit minute…

- Costin Marculescu a fost gasit fara suflare in urma cu doar cateva ore in aparatamentul sau. Deși apropiații nu il știau cu probleme de sanatate, iata ca fosta iubita a actorului a facut declarații sfașietoare despre starea acestuia. Femeia susține ca ambulanța ajungea lunar la apartamentul sau, iar…

- In urma cu mai bine de 12 ani, Romania ramanea fara unul dintre cei mai buni actori pe care i-a avut: Adrian Pintea. Rapus de boala, acesta nu a fost uitat de public, dar nici de fosta soție, Lavinia Pintea Tatomir. Vaduva actorului și-a refacut viața și s-a mutat din București in urma cu cațiva […]…

- Elena Ionescu si Dragos Stanciu s-au cunoscut in Turcia, s-au iubit, au facut un copil si s-au casatorit. Relatia lor a durat doar cateva luni, iar in toamna anului 2019 au decis sa divorteze. Cine este Elena Ionescu, marea castigatoare Survivor Romania 2020 "Asa cum prea bine se stie,…

- Chiar si cu cateva kilograme in plus, Misha se simte bine in pielea ei. A iesit la plimbare cu fiica ei, Maya, imbracata intr-o rochie cu imprimeu leopard, mulata pe corp, iar peste a luat un sacou. Si pentru ca a mers pe jos, a optat pentru o pereche de adidasi, confortabili. Citeste si:…

- Florin Raducioiu, fost atacant al echipei naționale a Romaniei, și Gheorghe Hagi, fostul sau coechipier de la prima reprezentativa și Brescia, nu-și mai vorbesc. Ex-atacantul a declarat ca „Regele” nu i-a raspuns la telefon. Foarte probabil Hagi este suparat pe Raducioiu, dupa declarațiile date in presa…