- Canada trimite in Romania 135 de militari si cinci avioane multirol F/A-18 Hornet, pentru participarea la misiuni de politie aeriana ale Aliantei Nord-Atlantice, anunta Fortele Aeriene canadiene, potrivit publicatiilor Ottawa Citizen si SkiesMag.com.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unui comunicat difuzat de Royal Air Force, citat de AFP. Ministerul rus al Apararii a negat informatiile Royal Air Force.…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, miercuri, la Cluj, ca Romania trebuie sa continue in aceeasi directie lupta cu coruptia, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. "Ministerul de Externe al Frantei s-a exprimat pe aceasta tema.…