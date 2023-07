Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Vladau, in varsta de 44 de ani, a renunțat in urma cu ceva timp la modelling, insa, abia acum a dezvaluit motivul pentru care a luat aceasta decizie. Soțul Ginei Chirila se bucura de un succes neașteptat in perioada cand avea 20 de ani și se mutase la Milano, loc unde obținea o mulțime de contracte…

- Marius Budai, cel care in urma cu doua zile spunea ca nu este cazul unei demisii, și-a depus mandatul. In schimb, Gabriela Firea, cea care ar fi implicata indirect in scandalul azilelor groazei a fost pupata pe obraz de Marcel Ciolacu. Motivul pentru care Gabriela Firea a fost pupata de premier este…

- Un nou eveniment rutier s-a produs in Argeș, in comuna Albota, pe DN 65. Cei de la ISU Argeș, care ne-au furnizat primele informații, au precizat ca este vorba despre un accident rutier in care sunt implicate un autoturism și un autotren. Citește și: Motivul pentru care asasinul din Bascov nu regreta…

- Greviștii foamei de la CEO au oprit protestul de la Guvern. Greviștii foamei, care de luni au intrat in greva foamei la București, au renunțat la protest. Motivul este legat de faptul ca de joi a inceput calcularea pensiilor, in baza cererilor depuse de mineri și energeticieni și a Legii 197 din 2021.…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a achitat pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, in dosarul in care era acuzat ca a primit o mita de 1,2 milioane euro de la omul de afaceri Radu Nemes. Motivul invocat de judecatori pentru achitare este ca nu exista probe ca Sorin Blejnar a luat mita. In acelasi dosar, au fost…

- Facturi pe minus la gaz: ce trebuie sa faca romanii care le-au primit. Explicațiile furnizorilor și cum se pot primi bani inapoi Mulți romani au primit in ultima perioada facturi intarziate la gaz, iar unele dintre acestea au valori negative. Furnizorii și autoritațile explica de ce și care este procedura.…

- IPS Teodosie s-a nascut intr-o familie numeroasa și imediat cum a avut posibilitatea și-a schimbat numele de familie. Motivul pentru care a luat aceasta hotarare i-ar fi facut pe mulți sa izbucneasca in ras.