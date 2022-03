Motivul pentru care Annes nu s-a căsătorit cu iubitul ei cu care este de 24 de ani. Cântăreața, dezvăluiri la Xtra Night Show: “A funcționat totul”

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a trecut prin momente dureroase in Vama Siret, acolo unde s-a intalnit cu refugiații ucraineni. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca cei mici sufera cel mai mult in aceasta perioada.

- Annes, in varsta de 44 de ani și iubitul ei, Dan Anghel au o relație de 20 de ani, insa cei doi nu au reușit inca sa faca pasul cel mare. Din cauza pandemiei, aceștia au amanat nunta care era programata in 2020. Annes a fost ceruta in casatorie de 4 ori pana acum. „Pe noi ne leaga o dragoste eterna.…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara. Vedeta are parte de foarte multe concerte in afara țarii. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca a refuzat sa cante la Las Vegas deoarece prețul concertului era unul mic.