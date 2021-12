Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a ajuns ieri la spital, pe perfuzii, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Soțul artistei, Lucian Mitrea, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acesteia. Vedeta a ingrijorat pe toata lumea dupa ce ieri a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine de la spital,…

- In seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun Pitești, ediția acestui an fiind una inedita, intr-un concept nou, sub patronajul Targului de Craciun Sibiu, municipiul nostru intrand, astfel, in randul orașelor ce se pot bucura de un Targ de Craciun recunoscut la nivel…

- Oana Lis a anunțat ca ea și Viorel au fost externați din Spitalul „Matei Balș” din București, dupa infecția cu COVID-19. Ea s-a refacut, insa fostul primar al Bucureștiului inca urmeaza un tratament, este in recuperare. 10 zile a stat in spital. Sambata, 13 noiembrie, s-a aflat ca Viorel Lis și Oana…

- Ronnie O'Sullivan este unul dintre cei mai mari jucatori de snooker, având o personalitate de neconfundat. În cadrul meciului sau de miercuri de la Openul Englez, "Racheta" era sa piarda jocul dintr-un motiv incredibil.Numar 3 mondial, O'Sullivan putea chiar sa…

- Andreea Marin, in varsta de 46 de ani și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de patru ani, insa, cei doi nu vor sa faca pasul cel mare. „Zana” a spus care este motivul, intr-un mesaj scurt.„Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu traim dupa normele impuse de…

- „Facebook tocmai și-a schimbat numele in META. Sincer, aceasta este o veste nebuna”, a scris un utilizator de Twitter. In cazul in care nu ești la curent cu ultimele noutați, Facebook a anunțat astazi ca iși va schimba numele in Meta. Aceasta decizie intarește ultimele speculații referitoare la Facebook,…

- Selly este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri de la noi din țara. Muncește extrem de mult pentru a crea conținut, participa la tot felul de evenimente și ia parte in numeroase campanii și iata ca efortul pe care l-a depus și-a pus amprenta asupra lui. Selly a inceput sa albeasca de la 20 de ani…

- Zilele trecute, Liviu Varciu a organizat petrecerea de botez a baiețelului sau, iar la eveniment au participat 300 de persoane, dar a lipsit fiica cea mare a artistului. Carmina a explicat ce s-a intamplat și care este adevaratul motiv pentru care nu a venit la petrecere.Carmina a avut alte planuri.…