Motivele pentru care au fost amendați unii șoferi români care au plecat în vacanță în Europa Unii romani au fost sancționați pentru depașirea vitezei, parcare in locuri nepermise ori lipsa centurii de siguranța. Amenzile pot sa vina și prin poșta, acasa, exact cand bugetul de vacanța s-a epuizat, anunța stirileprotv.ro. Ospitalitatea greceasca nu inseamna și polițiști toleranți cu turiștii care incalca regulile rutiere. CITESTE SI Alpinistul Horia Colibașanu, din nou 'in varful lumii': Al 10-lea varf de peste 8000 de metri, urcat in 12 ore 16/07/2023 426 BREAKING NEWS FOTO - Un tanar de 22 de ani a decedat, dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod 16/07/2023 567 'Lagarele morții'… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Alpinistul Horia Colibașanu, din nou 'in varful lumii': Al 10-lea varf de peste 8000 de metri, urcat in 12 ore 16/07/2023 426 BREAKING NEWS FOTO - Un tanar de 22 de ani a decedat, dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod 16/07/2023 567 'morții'…

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de adrenalina cauta de fiecare data o noua provocare și inca una, și mai mare ca ultima. Se pare ca pentru ei exista una, și anume locul din Europa iubit de romani care poate fi periculos. Daca faci parte din aceasta categorie,

- Da, ați citit bine! Puteți avea o experiența ca-n Maldive in Marea Mediterana. Un hotel din Europa le ofera oaspeților o experiența completa exact ca cea din țara insulara, insa la un preț mult mai mic. In ce țara este resortul și cat costa, de fapt, o vacanța acolo.

- Tragedie in apele din Lefkada, Grecia. Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in Marea Ionica, sambata, in zona insulei Lefkada din Grecia. Barbatul se afla in concediu impreuna cu soția sa. Din nefericire, cei doi nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-au aventurat…

- Aproape 80% dintre romani vor merge in destinatii europene in aceasta vacanta de vara, iar peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru biletele de avion, arata un studiu realizat de catre un turoperator online. Conform datelor Vola.ro, publicate miercuri, 50%…

- Toții șoferii au auzit, sau au avut pe mașina personala aplicate autocolante. Motivele pentru care unii au ales sa nuanțeze geamurile mașinii variaza, dar alții cred ca geamurile fumurii pentru mașini arata cool, ca niște ochelari de soare. Ceea ce poate nu știu mulți, este ca aceste imbunatațiri ar…

- Aproape 25.000 de soferi au fost amendati pentru depasirea limitei de viteza, in cadrul unei operatiuni desfasurate de politistii rutieri cu numele de cod „Speed”. In perioada 17 – 23 aprilie, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), a…

- Aproape 25.000 de soferi au fost amendati pentru depasirea limitei de viteza, in cadrul unei operatiuni desfasurate de politistii rutieri cu numele de cod "Speed", potrivit Agerpres.In perioada 17 - 23 aprilie, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din…

- Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru respectarea limitei de viteza. Peste 540 de șoferi au fost amendați, in ultima saptamana In perioada 17-23 aprilie 2023, conform Programului Operațiunilor Europene 2023 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), s-a desfașurat acțiunea Speed, destinata…