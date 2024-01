Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a devenit, vineri, a cincea tara care ajunge pe Luna, dupa Statele Unite, Uniunea Sovietica, China si India. Naveta japoneza a reusit sa atinga suprafața satelitului natural al Pamantului dupa o coborare de mare precizie in care s-a utilizat o tehnologie in premiera. De unde și denumirea navetei…

- Un pasager aflat la bordul unui avion care circula pe o ruta interna din India a ramas blocat in toaleta avionului timp de mai bine de o ora dupa ce ușa s-a defectat in timpul zborului, scrie BBC.

- Sonda de aselenizare Peregrine, construita de compania Astrobotic nu are sanse de aselenizare in siguranta dupa ce a inregistrat o scurgere de combustibil in primele ore ale parcursului sau prin spatiu, conform unui anunt facut marti de companie, transmite Reuters.Astrobotic a anuntat ca modulul…

- Modulul de aterizare Peregrine 1, care transporta echipamente științifice ale NASA, este in drum spre Luna, dupa lansarea cu succes a rachetei Vulcan Centaur de la Cape Canaveral, Florida, scrie The Guardian.Aceasta marcheaza prima lansare a noii și puternicei rachete construite de United Launch Alliance,…

- Agentia spatiala japoneza (Jaxa) "are placerea de a anunta ca sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes pe orbita lunara la 16:51", ora Japoniei (07:51 GMT) luni, a precizat aceasta intr-un comunicat.Coborarea spre Luna va incepe in jurul orei 00:00, ora Japoniei,…

- Aeroportul din Munchen se va inchide, din nou, marți seara, 5 decembrie. La 3 zile dupa ninsorile masive de sambata, acum sunt prognozate ploi inghețate. „Se așteapta ca ploaia inghețata sa faca operațiunile de zbor imposibile”. a transmis administrația aeroportului bavarez, intr-un comunicat preluat…

- Pentru 2024, Guvernul stabilește un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica. In 2023, inițial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior…

- Prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE, arata datele Eurostat, care a luat in calcul prețurile contractuale, stabilite de furnizori, nu cele plafonate, pe care le platește efectiv consumatorul. Practic, undeva pe lanțul…