Motivele nevaccinarii copiilor la varstele prevazute in calendarul national de vaccinare

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,1,% in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior. În același timp, rata şomajului s-a situat la 4,7%, valoare egală cu cea înregistrată în…

- In anul 2017 numarul divorturilor care au avut loc in Romania a fost in creștere fața de anul precedent. Care a fost cel mai invocat motiv de divorț de cele 31.000 de cupluri care și-au spus adio in fața unui judecator. In mediul urban, in anul 2017, s-a inregistrat un numar dublu de divorturi fata…

- Profesori performanti de la scoli din mediul urban ar putea preda si in mediul rural, finantarea platii acestora urmand sa fie asigurata printr-un proiect cu fonduri europene, a declarat luni, la Suceava, ministrul Educatiei, Valentin Popa. Ministrul a precizat ca intentioneaza sa propuna ''un…

- Sorana e prima romanca eliminata de pe tabloul de simplu al actualei editii a turneului de la Paris. Cirstea a pierdut infruntarea disputata marti contra Dariei Gavrilova, sportiva aflata pe locul 25 in clasamentul mondial. Mediul a durat peste 2 ore si 40 de minute, fiind la un moment dat intrerupt…

- Copiii din mediul urban sunt predispusi afectiunilor dentare, spun specialistii, din pricina alimentatiei bogate in zaharuri si carbohidrati. La polul opus, copiii din mediul rural au parte de o alimentatie mai sanatoasa, dar sufera din pricina lipsei cabinetelor stomatologice.

- Constienti de zgomotul cauzat de prezenta copiilor, din ce in ce mai multi patroni vor ca micutii galagiosi sa stea departe de localurile lor. Invocand tipete, plansete si stres care intrerup deseori linistea si conversatia adultilor la masa, un restaurant din Monterey , Otto Fisherman s Grotto, (California)…

- Ministerul Educatiei Nationale informeaza ca, in vederea inscrierii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani vor avea loc, succesiv, urmatoarele etape la nivelul fiecarei unitati de invatamant: reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o…

- Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).