- Legea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures are un veritabil caracter individual, fiind adoptata nu in vederea aplicarii unui numar nedeterminat de cazuri concrete, ci intr-un singur caz prestabilit, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a admis, astazi, sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. "Sunt mulți care nu doresc. (...) Au avut grija sa atace fiecare…

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala in 13 februarie, sesizarea fiind formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer...

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Legea de infiintare a Liceului Romamo-Catolic din Targu Mures nu este pe placul Ligii Studentilor din Iasi care a criticat dur atitudinea, pe care o considera „servila fata de Ungaria”, a coalitiei de guvernare PSD-ALDE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…